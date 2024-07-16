Лавров назвал интересной прошедшую встречу с главой МИД Швейцарии

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Глава МИД России Сергей Лавров в начале встречи с главой МИД Кувейта Абдуллой Аль-Яхья назвал "интересной" встречу с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом, закончившейся за несколько минут до этого.

До встречи с кувейтским министром Лавров провел переговоры с Кассисом, которые продлились почти час.

"Это была интересная встреча. Я думаю, что лучше дать людям возможность высказаться, чем заставлять их объясняться. Потому что то, что мы услышали от наших западных друзей, говорило о многом", - сказал Лавров.

"Мы ценим взвешенный подход к мировым событиям, который вы, а также другие участники из Африки, Латинской Америки и Азии, выразили", - подчеркнул он.