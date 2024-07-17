Лавров на встрече с и.о. главы МИД Ирана напомнил о приглашении посетить РФ

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил исполняющему обязанности главы МИД Ирана Али Багери Кяни о своем приглашении посетить Россию.

"Не забудьте, что у вас есть мое приглашение посетить Россию. Выбирайте город - Москва, Астрахань, Мурманск", - сказал Лавров.

Министры проводят встречу на полях мероприятий в штаб-квартире ООН.

Лавров ранее прибыл в Нью-Йорк, где 16-17 июля будет председательствовать на открытых дебатах министерского уровня Совета Безопасности ООН. С 1 июля председательство в Совбезе всемирной организации на месяц перешло к России.