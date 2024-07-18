Израильский парламент проголосовал за резолюцию, отвергающую создание палестинского государства

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Кнессет (парламент) Израиля подавляющим большинством голосов проголосовал за принятие резолюции, отвергающей создание палестинского государства, сообщила The Times of Israel.

"Кнессет Израиля решительно выступает против создания палестинского государства к западу от Иордании. Создание палестинского государства в сердце земли Израиля будет представлять угрозу существованию государства Израиль и его граждан, увековечит израильско-палестинский конфликт и дестабилизирует регион", - говорится в резолюции.

В ней отмечается, что в случае создания государства Палестина ХАМАС в скором времени "захватит власть (...) и превратит его в базу радикального исламского террора, действуя в координации с возглавляемой Ираном "осью", направленной на ликвидацию государства Израиль".

Резолюция была принята партиями, входящими в коалицию премьер-министра Биньямина Нетаньяху, а также правыми партиями оппозиции, "и даже получила поддержку от центристской партии национального единства Бенни Ганца", отмечает издание.

Оно обращает внимание, что депутаты парламента от левоцентристской партии "Еш Атид" покинули заседание, чтобы не поддерживать это решение, ее председатель Яир Лапид высказался за создание двух государств.

Газета напоминает, что резолюция была принята всего за несколько дней до визита Нетаньяху в США, где он выступит на совместном заседании Конгресса и встретится с президентом Джо Байденом в Белом доме.

"Этот шаг (принятие резолюции - ИФ), вероятно, еще больше разозлит демократов, которым будет неудобно поддерживать израильское правительство, которое все больше отвергает идею создания двух государств", - считает автор публикации.