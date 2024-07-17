Кнессет отказался создавать комиссию по расследованию нападения ХАМАС на Израиль

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Кнессет 53 голосами против 51 отверг предложение сформировать комиссию, которая занялась бы расследованием обстоятельств атаки группировки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, сообщает The Times of Israel.

Издание напоминает, что несмотря на призывы главы израильского Минобороны Йоава Галанта и ряда оппозиционных политиков, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху настаивает, что подобное расследование не может идти одновременно с военной операцией в секторе Газа. 17 июля он вновь повторил эту позицию, выступая в парламенте.

За несколько часов до голосования бывший член израильского военного кабинета Бени Ганц обвинил Нетаньяху в нерешительности в связи с кампанией в Газе. "Все станет известно, когда государственная комиссия по расследованию заслушает протоколы и показания, которые заставят задавать вопросы. Почему вы откладывали заход в Рафах и Хан-Юнис? (...) Какова цена, которую мы заплатили и все еще платим за это?" - спросил он. Нетаньяху обвинил политика в дезинформации и пообещал, что в будущем общественность узнает, кто на самом деле вел страну к победе.

Лидер оппозиции Яир Лапид призвал Нетаньяху либо согласится на условия соглашения по заложникам - в речи перед Конгрессом США, запланированной на 24 июля, или отказаться от поездки в Вашингтон. Лапид подчеркнул, что даже среди приближенных Нетаньяху есть люди, разделяющие эту точку зрения.

Израильская делегация 17 июля прибыла в Египет на переговоры по соглашению о прекращении огня с ХАМАС и освобждению заложников, пишет The Times of Israel. Ynet напоминает, что ранее министр обороны Галант заявлял о наличии у Израиля двух недель, иначе судьба заложников будет предрешена. По его словам, для сделки созрели условия, но Нетаньяху выдвигает дополнительные условия, чтобы не лишиться поддержки партнеров по правящей коалиции - министра, курирующего израильскую нацбезопасность, Итамара Бен Гвира и министра финансов Бецалеля Смотрича.

Шеф израильской разведслужбы "Моссад" Давид Барнеа, руководитель Службы общей безопасности Израиля Шин-Бет Ронен Бар и начальник генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви полагают, что Израилю будет трудно добиться сделки с учетом новых условий. Также Барнеа отмечал, что у Израиля более не осталось времени для освобождения девушек-заложниц, находящихся у ХАМАС.

Западные СМИ передают, что 17 июля израильские танки провели рейд на севере города Рафах, а затем отошли на исходные позиции. Также зафиксированы удары в центральной части Газы, обстрелы из танков лагерей для перемещенных лиц "Бурейдж" и "Аль-Магази". Израильские военные информировали, что уничтожили в Рафахе туннель, по которому бойцы ХАМАС пытались просочиться в Израиль в июне.

В этот же день лидер ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасан Насралла пообещал наносить удары по новым целям в Израиле, если от действий израильской стороны в Ливане продолжат погибать гражданские лица. Также, по информации Ynet, он заверил, что Израиль впервые не может добиться своих целей, а действия йеменских мятежников-хуситов привели к экономическим сложностям в Израиле и к блокаде порта Эйлат.