Пелоси сообщила Байдену, что он не сможет победить Трампа на выборах

Бывший спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси Фото: EPA/ТАСС

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Экс-спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси в частном порядке заявила президенту США Джо Байдену, что, согласно данным опросов, он не сможет победить бывшего американского лидера Дональда Трампа в ходе выборов 2024 года, сообщает CNN.

Как заявили осведомленные источники телеканала, Пелоси в ходе телефонного разговора с Байденом сообщила, что, согласно опросам, он может лишить демократов шансов на победу в Палате представителей в ноябре, если продолжит баллотироваться на второй срок.

Байден, отмечают источники, занял оборонительную позицию и заявил, что сможет победить Трампа.

При этом никто из собеседников телеканала не уточнил, сказала ли Пелоси Байдену о том, что ему следует отказаться от участия в предвыборной гонке.

Отмечается, что разговор состоялся на прошлой неделе.