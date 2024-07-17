Поиск

Байден теряет популярность в 14 важнейших для президентских выборов штатах

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден после последних дебатов с экс-президентом Дональдом Трампом уступает ему по популярности сразу в 14 штатах, играющих ключевую роль в президентских выборах 2024 года, сообщает CNN со ссылкой на результаты опроса, проведенного аналитической фирмой BlueLabs.

Телеканал напоминает, что BlueLabs финансируют некоторые спонсоры Демократической партии.

Опрос показал, что Байден менее популярен, чем Трамп, в том числе в штатах, где он одержал верх на Трампом на выборах 2020 года: это Аризона, Джорджия, Мичиган, Пенсильвания и Висконсин. Похожий эффект наблюдатели отметили также, в частности, в Колорадо, Миннесоте, Мэне, Нью-Мексико, Виргинии и Нью-Гэмпшире.

Сразу в четырех штатах местные политики-демократы обходят Байдена по популярности: это сенатор от штата Аризона Марк Келли, губернатор штата Мэриленд Уэс Мур, губернатор штата Пенсильвания Джош Шапиро и губернатор штат Мичиган Грэтхен Уитмер.

В ночь на 28 июня прошли дебаты Байдена и Трампа. Многие американские СМИ отмечали, что Байден на фоне Трампа на дебатах выглядел очень слабо. После этого члены Демократической партии стали обсуждать возможность замены кандидата на пост президента

Аризона Джо Байден Висконсин Колорадо США Дональд Трамп BlueLabs
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Британец Патрик Тернер в сентябре возглавит представительство НАТО на Украине

Британец Патрик Тернер в сентябре возглавит представительство НАТО на Украине

Карл III в обращении к парламенту пообещал, что кабмин продолжит поддерживать Киев

Карл III в обращении к парламенту пообещал, что кабмин продолжит поддерживать Киев

Песков заявил, что при президентстве Трампа между США и РФ был диалог

Песков заявил, что при президентстве Трампа между США и РФ был диалог

РСХБ с 19 июля приостановит расчеты по картам UnionPay за границей

Что случилось этой ночью: 17 июля, среда

Dow Jones вырос на максимум за 13 месяцев и обновил рекорд

Dow Jones вырос на максимум за 13 месяцев и обновил рекорд

"Росатом" вернул в работу отключенный из-за сбоя энергоблок на Ростовской АЭС

Трамп заявил, что санкционная политика США ухудшает их позицию в мире

Трамп заявил, что санкционная политика США ухудшает их позицию в мире
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });