Байден теряет популярность в 14 важнейших для президентских выборов штатах

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден после последних дебатов с экс-президентом Дональдом Трампом уступает ему по популярности сразу в 14 штатах, играющих ключевую роль в президентских выборах 2024 года, сообщает CNN со ссылкой на результаты опроса, проведенного аналитической фирмой BlueLabs.

Телеканал напоминает, что BlueLabs финансируют некоторые спонсоры Демократической партии.

Опрос показал, что Байден менее популярен, чем Трамп, в том числе в штатах, где он одержал верх на Трампом на выборах 2020 года: это Аризона, Джорджия, Мичиган, Пенсильвания и Висконсин. Похожий эффект наблюдатели отметили также, в частности, в Колорадо, Миннесоте, Мэне, Нью-Мексико, Виргинии и Нью-Гэмпшире.

Сразу в четырех штатах местные политики-демократы обходят Байдена по популярности: это сенатор от штата Аризона Марк Келли, губернатор штата Мэриленд Уэс Мур, губернатор штата Пенсильвания Джош Шапиро и губернатор штат Мичиган Грэтхен Уитмер.

В ночь на 28 июня прошли дебаты Байдена и Трампа. Многие американские СМИ отмечали, что Байден на фоне Трампа на дебатах выглядел очень слабо. После этого члены Демократической партии стали обсуждать возможность замены кандидата на пост президента