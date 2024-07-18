Вэнс официально сообщил, что согласен баллотироваться на пост вице-президента США

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Губернатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс, который по предложению Дональда Трампа, был выдвинут съездом Республиканской партии кандидатом на пост вице-президента США, официально принял это предложение.

"Я официально принимаю ваше назначение на пост вице-президента Соединенных Штатов Америки", - заявил он, выступая на проходящем партийном съезде.

В своем выступлении Вэнс настаивал, что именно Трамп нужен американском народу, поскольку думает о его судьбе и благополучии.

По его словам, Трамп делал все для американского народа, "он нужен Америке".

Он сказал, что Трамп "думал о нас", "думал об Америке" даже после покушения на него.

"Когда Дональд Трамп поднялся на ноги на том поле в Пенсильвании, вся Америка поддержала его. И что он призвал нас сделать для нашей страны? Сражаться. Сражаться за Америку", - сказал Вэнс, напомнив, что Трамп "призвал к национальному единству, к спокойствию".

Вэнс заявил, что демократы распространяют ложь о Трампе, поскольку "хотят остановить его любым путем". Сам же Трамп, по его словам, посвятил стране всю свою жизнь.

"Нам нужен лидер - не карманный лидер большого бизнеса", а тот, который с рабочими, с профсоюзами, а это - Трамп," - заявил кандидат в вице-президенты.

Вэнс сказал, что администрация президента Джо Байдена "наводнила страну дешевыми китайскими товарами, иностранной рабочей силой, китайским фентанилом". Байден начал "катастрофическое вторжение в Ирак". Трамп же выступал против всей этой политики, подчеркнул он.

Он назвал съезд республиканцев знаменательным, поскольку они "объединились для победы".

"Сегодня мы празднуем то, что Трамп - бывший и будущий президент Америки", - подчеркнул Вэнс.