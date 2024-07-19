Поиск

На процессе по делу Эвана Гершковича начались прения сторон

На процессе по делу Эвана Гершковича начались прения сторон
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В Свердловском областном суде в закрытом режиме началось третье заседание по делу журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, сообщает корреспондент "Интерфакса".

"Прения сторон начались", - сказала пресс-секретарь суда.

Предыдущее заседание состоялось 18 июля, после него стало известно, что завершилось судебное следствие. В тот же день в суде был допрошен как свидетель депутат регионального Заксобрания Вячеслав Вегнер. Процесс по делу идет с 26 июня.

Гершкович - гражданин США 1991 года рождения, он работает в России как корреспондент WSJ. ФСБ сообщила о его задержании на Урале в конце марта 2023 года. С тех пор он находится под стражей.

ФСБ вменила ему шпионаж (ст.276 УК). По версии следствия, Гершкович с соблюдением тщательных мер конспирации по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности оборонного предприятия "Уралвагонзавод" по выпуску и ремонту военной техники.

Защита Гершковича заявила, что он не признает вину и настаивает на том, что его деятельность была журналистской.

Уралвагонзавод ФСБ ЦРУ США Свердловская область Эван Гершкович The Wall Street Journal
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минпромторг подал иск к нидерландскому владельцу табачного дистрибутора "Мегаполис"

Над Курской и Белгородской областями, Крымом и Черным морем уничтожено 19 дронов ВСУ

В Якутии пропал вертолет, в котором находились четыре человека

В Курской области за день уничтожено 18 украинских дронов

В Севастополе отключили городское освещение для электроснабжения жилых домов

Центр Ялты остался без электричества из-за аварии на подстанции

Ограничения энергопотребления ввели в Элисте из-за недостатка мощности

Ограничения энергопотребления ввели в Элисте из-за недостатка мощности

Пострадавшим от атак ВСУ белгородским предприятиям дадут отсрочку по уплате налогов

Что произошло за день: четверг, 18 июля

Депутат Госдумы Матвеев сообщил о нападении на него мигранта в Самаре

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });