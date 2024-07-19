На процессе по делу Эвана Гершковича начались прения сторон

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В Свердловском областном суде в закрытом режиме началось третье заседание по делу журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, сообщает корреспондент "Интерфакса".

"Прения сторон начались", - сказала пресс-секретарь суда.

Предыдущее заседание состоялось 18 июля, после него стало известно, что завершилось судебное следствие. В тот же день в суде был допрошен как свидетель депутат регионального Заксобрания Вячеслав Вегнер. Процесс по делу идет с 26 июня.

Гершкович - гражданин США 1991 года рождения, он работает в России как корреспондент WSJ. ФСБ сообщила о его задержании на Урале в конце марта 2023 года. С тех пор он находится под стражей.

ФСБ вменила ему шпионаж (ст.276 УК). По версии следствия, Гершкович с соблюдением тщательных мер конспирации по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности оборонного предприятия "Уралвагонзавод" по выпуску и ремонту военной техники.

Защита Гершковича заявила, что он не признает вину и настаивает на том, что его деятельность была журналистской.