Председателем Национального собрания Франции избрана Браун-Пиве

Председатель Национального собрания Франции Яэль Браун-Пиве (в центре) Фото: Pierre Suu/Getty Images

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Бывший председатель распущенной 9 июня нижней палаты французского парламента - Национального собрания - Яэль Браун-Пиве в четверг вечером избрана главой этой же ассамблеи нового состава, сформированной по итогам законодательных выборов 7 июля.

Для определения победителя пришлось провести три тура голосования. Согласно правилам, в третьем туре победа присуждается кандидату, набравшему простое большинство голосов. За представителя пропрезидентской коалиции "Вместе" Браун-Пиве проголосовали 220 депутатов.

Ее основной соперник, кандидат левого "Нового народного фронта" коммунист Андре Шассеню, получил 207 голосов, а представитель националистического "Национального объединения" Себастьян Шеню набрал 141 голос.

Браун-Пиве сразу же была провозглашена председателем Национального собрания и заняла председательское кресло.

Главе Национального собрания 53 года, у нее юридическое образование, она занималась адвокатской практикой. В 2017 году была избрана членом Национального собрания от президентской партии "Вперед, Республика!", возглавляла юридическую комиссию палаты. В 2022 году непродолжительное время занимала пост министра заморских территорий в правительстве Элизабет Борн. 28 июня 2022 года впервые была избрана председателем Национального собрания. Браун-Пиве - мать пятерых детей.

Президент Эмманюэль Макрон 9 июня объявил о роспуске Национального собрания и назначил досрочные законодательные выборы из-за поражения на выборах в Европейский парламент президентской социал-либеральной партии "Возрождение", проигравшей "Национальному объединению".

На внеочередных парламентских выборах 7 июля пропрезидентская коалиция "Вместе" проиграла блоку левых партий "Новый народный фронт". Ни одна политическая сила не набрала абсолютного парламентского большинства.