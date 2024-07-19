Трамп заявил, что уверен в победе на президентских выборах

Он также пообещал восстановить мир на планете

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп, выступая на съезде Республиканской партии, заявил, что уверен в победе на выборах.

Трамп начал свою речь с того, что хотел бы послать "сигнал уверенности, силы и надежды". "Через четыре месяца у нас будет невероятная победа, и мы начнем четыре величайших года в истории нашей страны", - сказал он.

Экс-президент отметил, что намерен положить начало "новой эре безопасности, процветания и свободы для граждан любой расы, религии, цвета кожи и вероисповедания".

"Разногласия и раскол в обществе должны быть устранены", - подчеркнул Трамп. "Мы должны устранить их как можно скорее. Как американцы, мы связаны единой судьбой", - добавил он.

Трамп также пообещал, что США под его руководством восстановят мир на планете. "Под нашим руководством Соединенные Штаты снова будут пользоваться уважением. Ни одна нация не будет подвергать сомнению нашу мощь. Ни один враг не усомнится в нашей мощи (...), и, что важно, мы восстановим мир, стабильность и гармонию во всем мире", - сказал 45-й президент США.

Коснувшись украинского кризиса, он заявил: "Если бы я был президентом, этого никогда бы не произошло".

Трамп ранее объявил, что принял предложение Республиканской партии баллотироваться на пост главы государства на ноябрьских выборах.