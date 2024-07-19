Трамп согласился баллотироваться в президенты США от Республиканской партии

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп перед выступлением на проходящем съезде Республиканской партии США уже подписал соответствующие документы о том, что официально соглашается баллотироваться на пост главы государства, сообщил телеканал CNN.

"Перед своей речью бывший президент Дональд Трамп, находясь за кулисами, подписал официальные документы о выдвижении кандидатом от Республиканской партии, сообщил CNN знакомый с ситуацией источник", - говорится в сообщении.

Позднее Трамп заявил, что согласен баллотироваться на пост главы государства от республиканцев.

"Итак, сегодня вечером, с верой и преданностью, я с гордостью принимаю ваше предложение стать кандидатом на пост президента Соединенных Штатов", - сказал он под аплодисменты в начале своего выступления на проходящем партийном съезде.

Трамп также призвал к единству нации, отметив, что "если мы вместе - мы поднимемся, если разобщены - провалимся".

"Я собираюсь стать президентом всей Америки, а не половины Америки", - добавил 45-й президент США.