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В Госдуме заявили о планах расширить учебный центр МВД РФ в Никарагуа

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Учебный центр Сибирского юридического института МВД РФ в Манагуа, столице Никарагуа, будет расширяться, заявил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

"Есть планы расширять возможности по обучению специалистов Никарагуа и других стран, поскольку востребованность большая", - сказал Пискарев журналистам в субботу.

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По его словам, это связано с хорошей базой учебного центра - "специалисты, которые преподают, тоже высокого уровня, техника передовая здесь представлена и есть большая востребованность в повышении квалификации по отдельным видам преступлений, расследовании и раскрытии, в том числе по дорожным преступлениям".

"Также (необходимо - ИФ) дальше работать по вопросам противодействия обороту наркотиков и киберпреступности, что тоже они считают весьма опасным преступлением и по всем остальным видам, по которым есть востребованность", - добавил глава думского комитета.

Депутат отметил, что в центре проходят переобучение полицейские из разных стран Латинской Америки, в том числе из Мексики, Уругвая, Бразилии.

Он также раскритиковал санкции США в отношении центра: "Американцы, вводя санкции, влезают во внутренние дела, что недопустимо".

Пискарев в составе делегации, возглавляемой председателем Госдумы Вячеславом Володиным, посетил Никарагуа в дни празднования 45-летия Сандинистской революции.

Никарагуа Госдума Вячеслав Володин
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