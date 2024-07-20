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США рассекретили данные о своем стратегическом ядерном оружии

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты, по состоянию на сентябрь 2023 года, располагали 3748 ядерными боеголовками, предназначенными для оснащения стратегических сил, сообщило Национального агентство по ядерной безопасности (NNSA).

Последний раз США публиковали такую информацию в октябре 2021 года, после этого данные о количественном составе ядерного арсенала не раскрывались.

Это число представляет собой сокращение запасов на 88% по сравнению с максимальным количеством боеголовок в 31255 единицы в конце 1967 финансового года и снижение на 83% по сравнению с уровнем в 22217 единиц, когда пала Берлинская стена в конце 1989 года, отмечает NNSA, которое отвечает за американский ядерный потенциал.

Между тем, по данным Федерации американских ученых, в 2024 году США уже располагали только 3708 ядерными боеголовками.

В NNSA указали, что с 1994 по 2023 финансовый год Соединенные Штаты демонтировали 12088 ядерных боеголовок. Примерно 2000 ядерных боеголовок в настоящее время сняты с вооружения и ожидают демонтажа.

При этом количество нестратегического (тактического) ядерного оружия США сократилось более чем на 90% с 30 сентября 1991 года.

США NNSA
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