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Байден подтвердил готовность к переговорам с РФ, Китаем и КНДР по сокращению ядерных арсеналов

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден сообщил о готовности Вашингтона к переговорам с Москвой, Пекином и Пхеньяном о сокращении ядерных вооружений без предварительных условий.

"Соединенные Штаты готовы вести переговоры с Россией, Китаем и Северной Кореей без предварительных условий для уменьшения ядерной угрозы", - говорится в опубликованном Белым домом заявлении Байдена в связи с присуждением Нобелевской премии мира ассоциации выживших после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки "Нихон Хиданкё".

Президент США отмечает, что "для наших стран и мира нет никакой выгоды тормозить прогресс сокращения ядерных арсеналов".

"Сокращение ядерной угрозы важно не вопреки опасностям сегодняшнего мира, но именно из-за них. Эти ядерные риски подрывают нормы и соглашения, над которыми мы коллективно работали, противореча жизненно важной деятельности нынешних лауреатов Нобелевской премии мира", - сообщил Байден.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия категорически отвергает идею о переговорах с США по стратстабильности без предварительных условий.

Рябков подчеркнул, что "американцам нужны ограничения на наш ядерный арсенал при одновременном выведении за скобки ядерных вооружений своих европейских союзников, а также совокупного перевеса Запада в области неядерных потенциалов".

Джо Байден КНДР Китай РФ
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