Поиск

Шеф Пентагона заявил о праве Израиля на самооборону после удара по хуситам

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Министр обороны США Ллойд Остин в телефонной беседе с израильским коллегой Йоавом Галантом обсудил вопросы, касающиеся атаки израильских ВВС на йеменский порт, и подтвердил, что США поддерживают усилия Израиля по обеспечению безопасности и укреплению самообороны, сообщил Пентагон.

"Министр подтвердил твердую приверженность Соединенных Штатов безопасности Израиля и праву Израиля на самооборону", - говорится в сообщении.

Остин "признал, что действия Израиля последовали за месяцами нападений хуситов на государство Израиль".

Армия обороны Израиля ранее сообщила, что израильские ВВС нанесли удары по хуситам в районе порта Ходейда в Йемене. В ЦАХАЛ это назвали ответом на "сотни ударов по израильской территории за последние месяцы".

Член политсовета хуситов Мохаммед Аль-Бухаити после атаки на порт заявил о намерении усилить военные операции против Израиля.

"Израильская агрессия против Йемена не остановит наши военные операции в поддержку палестинского народа. Скорее, наоборот, они увеличатся, пока не прекратится агрессия против Газы. Мы ответим на эскалацию еще большей эскалацией", - написал Аль-Бухаити в соцсети X.

Представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани осудил израильский удар, предупредив, что "опасный авантюризм" Израиля может спровоцировать региональную войну. Израиль и его спонсоры "несут прямую ответственность за опасные и непредсказуемые последствия авантюрных нападений на Йемен", отметил Канаани.

США Ллойд Остин Израиль Йоав Галант хуситы
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Израиль атаковал склад боеприпасов в Ливане

Нетаньяху заявил о готовности Израиля атаковать врагов, где бы они не находились

Нетаньяху заявил о готовности Израиля атаковать врагов, где бы они не находились

В Минске подтвердили вынесение смертного приговора гражданину ФРГ

США рассекретили данные о своем стратегическом ядерном оружии

Что случилось этой ночью: суббота, 20 июля

Трамп остался доволен разговором с Зеленским

Несколько десятков человек погибли в студенческих беспорядках в Бангладеш

Несколько десятков человек погибли в студенческих беспорядках в Бангладеш
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });