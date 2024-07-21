Шеф Пентагона заявил о праве Израиля на самооборону после удара по хуситам

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Министр обороны США Ллойд Остин в телефонной беседе с израильским коллегой Йоавом Галантом обсудил вопросы, касающиеся атаки израильских ВВС на йеменский порт, и подтвердил, что США поддерживают усилия Израиля по обеспечению безопасности и укреплению самообороны, сообщил Пентагон.

"Министр подтвердил твердую приверженность Соединенных Штатов безопасности Израиля и праву Израиля на самооборону", - говорится в сообщении.

Остин "признал, что действия Израиля последовали за месяцами нападений хуситов на государство Израиль".

Армия обороны Израиля ранее сообщила, что израильские ВВС нанесли удары по хуситам в районе порта Ходейда в Йемене. В ЦАХАЛ это назвали ответом на "сотни ударов по израильской территории за последние месяцы".

Член политсовета хуситов Мохаммед Аль-Бухаити после атаки на порт заявил о намерении усилить военные операции против Израиля.

"Израильская агрессия против Йемена не остановит наши военные операции в поддержку палестинского народа. Скорее, наоборот, они увеличатся, пока не прекратится агрессия против Газы. Мы ответим на эскалацию еще большей эскалацией", - написал Аль-Бухаити в соцсети X.

Представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани осудил израильский удар, предупредив, что "опасный авантюризм" Израиля может спровоцировать региональную войну. Израиль и его спонсоры "несут прямую ответственность за опасные и непредсказуемые последствия авантюрных нападений на Йемен", отметил Канаани.