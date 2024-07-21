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В Эр-Рияде после удара Израиля по Йемену призвали прекратить конфликты в регионе

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - МИД Саудовской Аравии после удара Израиля по Йемену призвал не допустить дальнейшей эскалации ситуации в регионе.

"Министерство призывает все силы проявить максимальную сдержанность и избавить регион и его жителей от угрозы войны. Оно также призывает международное сообщество и активных влиятельных игроков исполнить свои обязательства и завершить конфликты в регионе", - говорится в заявлении ведомства.

В МИД отметили, что Эр-Рияд продолжит прилагать усилия для окончания боевых действий в секторе Газа и продолжения мирного процесса в Йемене.

Ранее в воскресенье в саудовском Минобороны заверили, что не имеют никакого отношения к налету израильской авиации на Йемен.

В миреХуситы в Йемене обещали ответить эскалацией на израильские ударыЧитать подробнее

В субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что атаковала позиции хуситов в районе порта Ходейда в Йемене. В ЦАХАЛ пояснили, что это стало ответом на "сотни ударов по израильской территории за последние месяцы".

The Times of Israel отмечало, что по данным израильских военных, порт в городе, контролируемом хуситами, неоднократно использовали для поставок оружия из Ирана, поэтому Израиль рассматривает его как законную военную цель.

Хуситы заявили, что в результате удара погибли шесть человек, десятки получили ранения. В свою очередь, по информации западных СМИ, пожар в районе порта Ходейда продолжается, потушить его будет непросто.

Израиль Йемен Саудовская Аравия
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