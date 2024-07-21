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КНДР вновь направила шары с мусором в сторону Южной Кореи

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Северная Корея в очередной раз запустила воздушные шары, предположительно, с мусором в направлении Южной Кореи, сообщило агентство "Ренхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) южнокорейских вооруженных сил.

В ОКНШ заявили, что шары, по всей видимости, летели в сторону северной части провинции Кенги-до, которая окружает Сеул, и посоветовали местным жителям не трогать их, а сообщить о находке полицейским или военным.

Ранее Северная Корея уже девять раз отправляла на Юг наполненных мусором воздушные шары в отместку за пропагандистские листовки, которые северокорейские перебежчики в Южную Корею отправляют на Север также с помощью воздушных шаров, отмечает агентство.

Оно напоминает, что в четверг текущей недели Южная Корея возобновила пропагандистское вещание по громкоговорителям в адрес Северной Кореи. ОКНШ заявил, что вещание будет продолжено и предупредил, что в случае новых провокаций будут приняты "более мощные" меры.

Южная Корея Сеул КНДР воздушные шары
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