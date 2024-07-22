Бывший госсекретарь США Майк Помпео стал советником японской Nippon Steel

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Японская сталелитейная компания Nippon Steel наняла бывшего госсекретаря США Майка Помпео своим советником.

Как пишет MarketWatch, компания рассчитывает, что опыт Помпео и его связи облегчат завершение сделки по покупке американской U.S. Steel.

"Мы с нетерпением ждем возможности поработать вместе с ним, чтобы еще сильнее подчеркнуть, как приобретение U.S. Steel укрепит экономику страны и нацбезопасность", - говорится в сообщении Nippon Steel.

Японская компания объявила о покупке американского конкурента в декабре за $14,1 млрд. Сделка попала под пристальное внимание регуляторов.

Акции U.S. Steel дешевеют на 0,5% на торгах в понедельник. С начала года капитализация компании упала почти на 22%.