Новый глава Nippon Steel планирует завершить покупку US Steel

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Президент крупнейшего японского сталепроизводителя Nippon Steel Тадаси Имаи, вступивший в эту должность в понедельник, намерен завершить сделку по покупке United States Steel Corp. за $14,1 млрд.

Nippon Steel не рассматривает альтернативные варианты и сосредоточена на переговорах с профсоюзом United Steelworkers, чтобы заручиться их поддержкой, заявил он на пресс-конференции.

По его словам, эта сделка жизненно важна для повышения конкурентоспособности американской компании.

"В США нет ни одной компании, которая могла бы производить внутри страны высококачественную электротехническую листовую сталь для автомобилей, которую мы производим на наших сталелитейных заводах в Японии", - сказал Имаи в интервью агентству Bloomberg. После завершения сделки эта технология станет доступной для US Steel.

"Только в Северной Америке у нас более 2 тыс. патентов – гораздо больше, чем у других американских производителей стали, - сказал также глава японской компании. - Мы многое можем сделать для укрепле‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌ния US Steel".

О сделке было объявлено в декабре прошлого года, а в середине марта президент США Джо Байден высказался против нее.

"US Steel более века является иконой американской сталелитейной промышленности, и для нее жизненно важно оставаться американским сталепроизводителем, который принадлежит и управляется американцами", - сказал он.

Байден планирует встретиться с премьер-министром Японии Фумио Кисидой в Вашингтоне 10 апреля, и сделка, вероятно, войдет в число обсуждаемых тем. Через два дня после этого акционеры US Steel проведут собрание для обсуждения предложения со стороны Nippon Steel.

US Steel была образована в 1901 году при участии финансиста Джона Пирпонта Моргана и сталепромышленника Эндрю Карнеги и сыграла важную роль в индустриализации Штатов в XX веке. Она уже не относится к числу крупнейших американских компаний, но остается одним из ведущих сталепроизводителей. Ее основными клиентами являются автомобильные компании, производители бытовой техники и упаковки для пищевых продуктов.