Байден планирует заблокировать сделку Nippon Steel по покупке US Steel за $14 млрд

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден планирует заблокировать сделку по покупке американской сталелитейной компании United States Steel Corp. (US Steel) японской Nippon Steel. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на информированные источники.

Комитет по иностранным инвестициям (CFIUS) изучает сделку на предмет угрозы национальной безопасности. Представитель Белого дома сообщил газете, что CFIUS пока не направил свои рекомендации относительно возможного слияния президенту.

В соответствии с законодательством США, Байден может заблокировать сделку лишь после получения окончательного заключения CFIUS.

Акции US Steel подешевели на 17,5% по итогам торгов в среду.

Nippon Steel объявила о покупке американского конкурента за $14,1 млрд в декабре прошлого года. Байден высказался против этой сделки еще в середине марта. Кандидаты на пост президента США Камала Харрис и Дональд Трамп также выступают против нее.

Главный исполнительный директор US Steel Дэвид Беррит заявил в интервью The Wall Street Journal, что американская компания будет вынуждена закрыть сталелитейные заводы в случае провала сделки с Nippon Steel.

По его словам, японская компания обещала инвестировать почти $3 млрд в модернизацию стареющих сталелитейных предприятий US Steel. Эти инвестиции необходимы для сохранения рабочих мест и поддержания конкурентоспособности US Steel, отметил Беррит.

US Steel была образована в 1901 году при участии финансиста Джона Пирпонта Моргана и сталепромышленника Эндрю Карнеги и сыграла важную роль в индустриализации Штатов в XX веке. Она уже не относится к числу крупнейших американских компаний, но остается одним из ведущих сталепроизводителей. Ее основными клиентами являются автомобильные компании, производители бытовой техники и упаковки для пищевых продуктов.