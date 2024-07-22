Большинство конгрессменов-демократов поддержали Харрис, претендующую на участие в выборах президента

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Большинство демократов в Палате представителей и Сенате Конгресса США поддержали вице-президента страны Камалу Харрис, претендующую на выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии, сообщает в понедельник The Hill.

По подсчетам издания, как минимум 29 из 47 сенаторов и 141 из 213 членов Палаты представителей от Демократической партии заявили о своей поддержке Харрис на данный момент.

Также кандидатуру вице-президента публично одобрили как минимум 15 из 23 демократических губернаторов.

При этом отмечается, что кандидатуру Харрис пока не прокомментировали лидер большинства в Сенате Чак Шумер и лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис.

Президент США Джо Байден в минувшее воскресенье объявил, что покидает президентскую гонку, однако продолжит выполнять свои обязанности до конца нынешнего срока. Он призвал Демократическую партию выдвинуть кандидатом в президенты Харрис.

Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года.