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Харрис набирает достаточно голосов для выдвижения кандидатом в президенты США от демократов

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Вице-президент США Камала Харрис после того, как президент Джо Байден выдвинул ее для утверждения в качестве кандидата в президенты от Демократической партии, уже набрала достаточное количество голосов делегатов, сообщают СМИ.

"Несмотря на то, что голоса делегатов продолжают поступать, Харрис уже поддержало значительно больше, чем 1976 заявленных делегатов, которые понадобятся ей для победы в первом туре голосования", - пишет CNN.

Associated Press (AP) обращает внимание, что Харрис за короткое время успела собрать на свою избирательно кампанию более $81 млн, "что является рекордной суммой для политического цикла 2024 года".

Как сообщалось, Национальный комитет Демократической партии США объявил в понедельник, что планирует выдвинуть кандидата в президенты к 7 августа.

Камала Харрис Джо Байден США
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