Демпартия США выдвинет возможного кандидата в президенты к 7 августа

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Национальный комитет Демократической партии (DNC) США объявил в понедельник, что планирует выдвинуть кандидата в президенты к 7 августа, сообщило издание The Hill.

Планом комитета предусмотрено, что будет использоваться электронная система голосования, чтобы делегаты партийного съезда смогли проголосовать за кандидатов, которые подадут в DNC заявление о выдвижении, соответствуют партийным и юридическим требованиям для избрания президентом и заручатся поддержкой как минимум 300 делегатов, но не более 50 от одного штата, поясняет газета.

Тем, кто захочет претендовать на выдвижение кандидатом в президенты, DNC предоставит список делегатов, чтобы они могли набрать порог в 300 голосов, говорится в сообщении.

У вероятных кандидатов, прошедших отбор, будет "несколько дней", чтобы они смогли изложить свою позицию делегатам и общественности, прежде чем начнется по крайней мере один тур голосования, с намерением определить кандидата к 7 августа.

Газета обращает внимание, что в плане не упоминается вице-президент Камала Харрис, избрать которую кандидатом в президенты вместо себя рекомендовал президент Джо Байден, объявивший о выходе из предвыборной кампании.

The Hill пишет, что пока "ни один другой демократ не заявил, что будет добиваться выдвижения, но по состоянию на вторую половину дня понедельника 770 делегатов поддержали кандидатуру Харрис".

Изначально DNC планировал выдвинуть для утверждения партийным съездом кандидатом в президенты Байдена.

Открытие съезда запланировано на 19 августа в Чикаго.