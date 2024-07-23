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Байден возвращается к работе после перенесенного COVID-19

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден вернется к работе в Белом доме во вторник.

Согласно расписанию президента, опубликованному Белым домом, в 12:30 (5:30 по Москве) вторника Байден отбудет из своего дома в Рехобот-Бич (штат Делавэр) и уже в 14:30 (7:30 по Москве) прибудет в Белый дом.

Здесь он проведет регулярный брифинг. Других мероприятий на этот день у президента США не запланировано.

Тем временем ABC News со ссылкой на источник в администрации США сообщает, что Байден после выздоровления планирует "очень агрессивно" вести предвыборную кампанию с вице-президентом Харрис.

По данным собеседника телеканала, сначала президент вернется в Белый дом, а затем, в ближайшие недели, отправится проводить кампанию за Харрис и вместе с ней.

Ожидается, что президент выступит с речью позже на этой неделе и встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме. Сроки проведения этих мероприятий зависят от самочувствия Байдена. По словам источника, в Белом доме хотят убедиться, что голос Байдена в порядке и что он может четко донести свое послание.

Собеседник ABC News подчеркнул, что глава Белого дома по-прежнему "собирается завершить работу". Частью завершения этой работы является обеспечение избрания Харрис.

Ранее в этом месяце у Байдена выявили COVID-19. В связи с этим он ушел на изоляцию в своем доме в штате Делавэр, где продолжает работать. В воскресенье он объявил, что покидает президентскую гонку, однако продолжит выполнять свои обязанности до конца срока.

Делавэр Джо Байден США Биньямин Нетаньяху Израиль Харрис
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