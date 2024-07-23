Осужденный за убийство жены экс-министр Казахстана Бишимбаев отправлен в колонию

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Бывший министр экономики Казахстана Куандык Бишимбаев, приговоренный к длительному сроку лишения свободы за убийство гражданской супруги, этапирован в колонию, сообщила во вторник пресс-служба комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС) МВД республики.

"Данный осужденный этапирован в учреждение максимальной безопасности согласно приговору суда", - говорится в сообщении.

13 мая специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны приговорил Бишимбаева к 24 годам лишения свободы за истязание и жестокое убийство гражданской супруги Салтанат Нукеновой. Убийство было совершено в ноябре 2023 года.

Бишимбаев ранее уже был судим, но по коррупционным преступлениям. В марте 2018 года суд признал его виновным в получении взяток и приговорил к 10 годам лишения свободы. Однако в феврале 2019 года Бишимбаев был помилован главой государства, в октябре того же года освобожден условно-досрочно.