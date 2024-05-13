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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Казахстанский экс-министр Бишимбаев приговорен к 24 годам за убийство жены

Казахстанский экс-министр Бишимбаев приговорен к 24 годам за убийство жены
Фото: Scott Olson/Getty Images

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Суд в Астане приговорил бывшего министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева к 24 годам лишения свободы за истязание и убийство гражданской жены Салтанат Нукеновой.

"Окончательно назначить Бишимбаеву 24 года лишения свободы", - сказала судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны Айжан Кульбаева.

Бывший министр был задержан 9 ноября 2023 года по подозрению в избиении Нукеновой до смерти в ресторане в здании "Гастроцентра". 11 ноября задержали еще одного фигуранта этого дела - это родственник экс-министра Бахытжан Байжанов, директор "Гастроцентра".

Бишимбаев признан виновным по статьям об истязании и об убийстве, совершенном с особой жестокостью. Отбывать наказание он будет в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Родственник экс-министра - Бахытжан Байжанов, признанный виновным в укрывательстве особо тяжкого преступления, осужден на 4 года лишения свободы.

Судебный процесс над бывшим министром проходил с 27 марта 2024 года, в нем участвовали присяжные.

В марте 2018 года Бишимбаев был приговорен к 10 годам за получение взяток, в феврале 2019 года он был помилован и в октябре 2019 года - освобожден условно-досрочно.

Бишимбаев возглавлял министерство национальной экономики с начала мая 2016 года до конца декабря.

Казахстан Салтанат Нукенова Астана Куандык Бишимбаев
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