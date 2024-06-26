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Приговор казахстанскому экс-министру за убийство жены оставлен без изменения

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Апелляционный суд Астаны в среду оставил в силе приговор первой инстанции в отношении бывшего министра нацэкономики Казахстана Куандыка Бишимбаева, осужденного за истязание и убийство своей гражданской супруги Салтанат Нукеновой, сообщила председательствующая судья Шынар Ергалиева.

"Судебная коллегия постановила приговор (...) в отношении Бишимбаева и Байжанова оставить без изменения. Апелляционную жалобу - без удовлетворения. Постановление вступает в законную силу с момента оглашения", - зачитала Ергалиева решение судебной коллегии.

Судебные акты могут быть обжалованы и опротестованы в кассационном порядке в Верховном суде, добавила она.

13 мая специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны приговорил Бишимбаева к 24 годам лишения свободы за истязание и жестокое убийство своей гражданской супруги Нукеновой. Родственник экс-министра Бахытжан Байжанов, признанный виновным в укрывательстве особо тяжкого преступления, был приговорен к четырем годам лишения свободы.

Бишимбаев был задержан 9 ноября 2023 года по подозрению в избиении до смерти своей гражданской супруги в ресторане в здании столичного "Гастроцентра". 11 ноября в изолятор был водворен Байжанов, директор "Гастроцентра".

Бишимбаев ранее уже был судим за коррупционные преступления. Так, в марте 2018 года суд признал его виновным в получении взяток и приговорил к 10 годам лишения свободы. Однако в феврале 2019 года Бишимбаев был помилован главой государства и в октябре того же года освобожден условно-досрочно.

Казахстан Астана Куандык Бишимбаев Салтанат Нукенова Бахытжан Байжанов
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