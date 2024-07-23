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США, Израиль и ОАЭ провели переговоры о послевоенном устройстве Газы

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Представители США, Израиля и ОАЭ в минувший четверг встретились в Абу-Даби с целью обсудить планы переустройства сектора Газа после окончания там боевых действий, сообщает во вторник Axios со ссылкой на источники.

"США, Израиль и ОАЭ провели встречу в Абу-Даби в прошлый четверг, чтобы поговорить о планах в отношении Газы после конца войны, завили два представителя израильских властей", - отмечает портал.

На встрече председательствовал глава МИД ОАЭ Абдулла ибн Заид Аль Нахайян. С американской стороны присутствовали советник президента США по ближневосточной тематике Бретт Макгурк, с израильской - министр по стратегическим вопросам Рон Дермер и два высокопоставленных представителя Минобороны, которые работали над планами послевоенного устройства сектора Газа.

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За день до встречи спецпредставитель главы МИД ОАЭ Лана Нуссейбе огласила подобные планы. В частности, она предложила развернуть в анклаве международную миссию, которая помогла бы с преодолением гуманитарного кризиса, с восстановлением закона и порядка, формированием основ для будущей системы управления сектором.

Она отметила, что такая миссия, в которой изъявляли принять участие и ОАЭ, должна прибыть по приглашению Палестинской национальной администрации (ПНА). В то же время ПНА потребуется провести реформы, выбрать нового и независимого премьера, а Израилю - согласиться на участие ПНА в управлении Газой и на политический процесс на основе принципа "двух государств для двух народов". Ведущую роль в преобразованиях будут играть США.

По данным Axios, ОАЭ не желают, чтобы движение ХАМАС имело отношение к будущему управлению Газой, но также настроены скептически в отношении нынешнего руководства ПНА. Так, ОАЭ считают нового палестинского премьера Мохаммед Мустафу слишком близким к главе ПНА Махмуду Аббасу и поэтому не способным на реформы. В свою очередь ОАЭ выступали за других кандидатов на эту должность, включая экс-премьера Саляма Файяда.

Портал отмечает, что ранее глава израильского Минобороны Йоав Галант выступал с инициативой, похожей на планы ОАЭ, но тогда премьер Израиля Биньямин Нетаньяху ее отверг. Однако теперь, по данным собеседников Axios, Нетаньяху высказывает больше желания поддержать идеи Галанта и обсуждать их с США и ОАЭ.

Офис израильского премьера, Белый дом и посольство ОАЭ в Вашингтоне отказались комментировать эту информацию.

7 октября 2023 года движение ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ военные Израиля начали военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

США Израиль ОАЭ сектор Газа
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