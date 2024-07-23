Поиск

Госдеп заявил, что ХАМАС не может участвовать в управлении Газой после конфликта

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Движение ХАМАС не должно принимать участия в управлении сектором Газа после завершения там конфликта, заявил представитель госдепа США Мэтью Миллер.

"ХАМАС - это террористическая организация (...) и, когда речь заходит об управлении сектором Газа после конфликта, у террористической организации не может быть роли", - сказал Миллер на брифинге во вторник.

При этом он отметил, что еще не ознакомился с заключенным ранее соглашением между ФАТХ, ХАМАС и другими палестинскими движениями об управлении Газой.

Миллер отметил, что после конфликта США хотели бы видеть Палестинскую национальную администрацию (ПНА) управляющей объединенными сектором Газа и западным берегом реки Иордан.

В миреСША, Израиль и ОАЭ провели переговоры о послевоенном устройстве ГазыЧитать подробнее

В свою очередь, представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что глава всемирной организации Антониу Гутерриш назвал соглашение важным шагом на пути к палестинскому единству.

"Он приветствует подписание соглашения палестинскими движениями. Я считаю, что это важный шаг к дальнейшему палестинскому единству. Генсек призывает все стороны решить свои разногласия через диалог и придерживаться обязательств, которые они взяли на себя в Пекине", - заявил Дюжаррик на брифинге во вторник.

Он также отметил, что Гутерриш ценит усилия, которые власти КНР и других стран приложили к заключению этого соглашения.

Ранее во вторник ХАМАС и ФАТХ подписали в Пекине декларацию о завершении многолетнего раскола. Стороны договорились о временном правительстве после урегулирования ситуации в Газе.

Летом 2007 года движение ХАМАС, победившее годом ранее на выборах, изгнало ФАТХ из сектора Газа и с тех пор единолично правит в анклаве.

СМИ напоминают, что ХАМАС и ПНА с того момента провели несколько раундов переговоров по вопросам единства, но они не принесли результата.

7 октября 2023 года палестинское движение ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ военные Израиля начали военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

ХАМАС США сектор Газа ФАТХ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Макрон исключил возможность своей отставки

Венгрия заблокирует 6,5 млрд евро оборонной помощи ЕС Киеву из-за санкций к "ЛУКОЙЛу"

Венгрия заблокирует 6,5 млрд евро оборонной помощи ЕС Киеву из-за санкций к "ЛУКОЙЛу"

Что произошло за день: вторник, 23 июля

Палестинцы вслед за Ираном потребовали от МОК отстранить израильтян от Олимпиады

Палестинцы вслед за Ираном потребовали от МОК отстранить израильтян от Олимпиады

МИД России объявил о запрете на въезд для 13 руководителей японских компаний

Покушение на Трампа

Глава Секретной службы США объявила об уходе в отставку

МИД РФ сообщил о расширении санкционного списка в отношении Великобритании

Порт Ходейда в Йемене работает с ограничениями после удара Израиля

Tesla начнет использовать человекоподобных роботов в 2025 году

Tesla начнет использовать человекоподобных роботов в 2025 году

"ЛУКОЙЛ" оформляет на другие направления нефть, поставлявшуюся в Венгрию по "Дружбе"

"ЛУКОЙЛ" оформляет на другие направления нефть, поставлявшуюся в Венгрию по "Дружбе"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });