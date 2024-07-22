Израиль ввел бронетехнику в восточные районы Хан-Юниса

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU -Израильская бронетехника в понедельник в секторе Газа вошла на территорию восточных районов Хан-Юниса, сообщает The Jerusalem Post.

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) рекомендовали гражданским лицам покинуть эту зону, добавив, что собираются "действовать с применением силы" в отношении радикальной группировки ХАМАС в Хан-Юнисе.

Ранее в ЦАХАЛ отчитались, что за истекшие сутки ее истребители и беспилотники нанесли удары по 35 целям в секторе Газа, в том числе по ракетной установке в Хан-Юнисе. Войска продолжали действовать и в Рафахе на юге анклава, в том числе 401-я бронетанковая бригада "Иквот ха-Барзель на северо-западе города, а также бригада "Гивати".

Кроме того, израильские военные в понедельник вновь нанесли удары по позициям движения "Хезболла" на юге Ливана. В ЦАХАЛ указали, что истребители осуществили авиаудары в районе населенных пунктов Чихин, Мейс-эль-Джебель и Кфар-Шуба с целью "ликвидации угроз".

Военные в Израиле сообщили, что перехватили "многочисленные" ракеты на севере Израиля, запущенные с территории Ливана. Данных о пострадавших не приводится.

В свою очередь ближневосточные СМИ со ссылкой на палестинские службы здравоохранения сообщают в понедельник, что число погибших в секторе Газа с начала операции Израиля в октябре прошлого года превысило 39 тыс. человек. Кроме того, по этим данным, почти 90 тыс. палестинцев получили ранения в ходе конфликта.