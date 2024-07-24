США поставили в Литву ракеты для комплексов Javelin на $7 млн

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - В Литву из США поставлены ракеты для противотанковых комплексов Javelin, сообщила пресс-служба Минобороны Литвы.

"23 июля в Литву доставлены ракеты для переносных противотанковых комплексов средней дальности Javelin. Их стоимость составляет примерно $7 млн", - говорится в сообщении.

"Недостаточно иметь сами системы, необходимо достаточное количество ракет для комплексного сдерживания. Эта поставка, осуществленная Соединенными Штатами Америки, существенно способствует укреплению обороноспособности Литвы и долгосрочному повышению боевых возможностей литовской армии. Это своевременный шаг, который отвечает геополитической ситуации", - прокомментировал глава Минобороны Лауринас Кащюнас.

"США активно участвуют в реализации мер безопасности в странах Балтии, укрепляя безопасность и стабильность региона. Соединенные Штаты активно способствуют защите нашего региона своими войсками, техникой и финансовыми ресурсами. Согласно европейской инициативе сдерживания, с каждым годом последовательно увеличивается финансовая поддержка укрепления обороноспособности европейских стран, в том числе Литвы, и улучшения военной инфраструктуры. Соединенные Штаты также являются одним из основных партнеров Литвы по закупкам вооружений", - говорится в сообщении министерства.

Противотанковый ракетный комплекс средней дальности Javelin способен поражать танки на дальности от 75 м до 2,5 км, при этом после фиксации цели и произведенного выстрела ракета самоуправляется во время полета к цели. Используется система "мягкого запуска", которая включает ракетный двигатель только после того, как ракета покидает пусковой контейнер, что затрудняет определение места ее запуска.