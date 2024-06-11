На севере Литвы начались учения "Прочный щит 6" с участием военных стран НАТО

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - 11 июня на севере Литвы начались учения "Прочный щит 6", организованные Добровольческими силами обороны (ДСО), в которых задействовано около тысячи военнослужащих Литвы и союзников по НАТО.

Как сообщили в армии, "на учениях, организуемых 6-м соединением округа Присикелимо КАСП, будут оцениваться умения штаба и пехотных ротных подразделений соединения планировать, вести боевые действия в режиме реального времени, а также координировать совместные действия и взаимодействовать с другими армейскими подразделениями и союзниками".

В учениях примут также участие военные стран НАТО - из Великобритании, США, Латвии, Франции, Дании и Германии.

Учения продлятся до воскресенья.

В ДСО армии Литвы служат более 5 тысяч военных добровольцев-военнообязанных, подписавших контракт и несущих непостоянную военную службу.