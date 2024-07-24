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Директор ФБР заявил о попытках России вмешаться в каждые выборы в США

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Директор ФБР Кристофер Рэй заявил на слушаниях в юридическом комитете Палаты представителей, что Россия "все еще" пытается влиять на исход выборов в США, передает CBS News.

"Они все еще этим занимаются. Мы наблюдали это в каждом избирательном цикле", - заявил он.

По данным ФБР, также подобным пытался заниматься Иран в 2020 году, а недавно - Китай.

Отвечая на вопросы конгрессменов, Рэй воздержался от оценок того, есть ли кандидат на пост президента США, которого Россия считает предпочтительным для себя.

Ранее в июле официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя звучащие в США обвинения в адрес России во вмешательстве в американские выборы, заявила: "Вновь подтверждаем, что мы не вмешиваемся во внутренние дела суверенных государств, уж тем более не оказываем давления на электоральные процессы, предстоящие выборы в США не исключение, мы никогда не вмешивались и ранее, не вмешиваемся сейчас, не планируем вмешиваться в будущем".

Иран Китай Кристофер Рэй США ФБР Мария Захарова
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