Национальная разведка США обвинила РФ, Китай, Кубу и Иран во вмешательстве в американские выборы

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Чиновник из канцелярии директора Национальной разведки выступил в понедельник с утверждением, что Россия, Китай, Куба и Иран "активизировали попытки вмешательства" в выборы президента и конгресс США, сообщают американские СМИ.

"Предупреждение (...) подчеркивает угрозу, которую онлайн-дезинформация также представляет для государственных и местных выборов", - пишет Associated Press (AP).

Агентство сообщает, что, по утверждению американской разведки, Россия пытается "подорвать поддержку кандидатов в конгресс, которые выступают за оказание помощи Украине".

CNN выступает с утверждением, что, "по данным разведки США, Россия вновь пытается продвинуть кандидатуру Трампа".

АР пишет, что Китай "нацелился на кандидатов от обеих партий, основываясь на их позиции по вопросам, имеющим ключевое значение для Пекина, включая поддержку Тайваня". В то же время, по сообщению CNN, "Китай не предпринимал усилий, чтобы повлиять на борьбу между бывшим президентом Дональдом Трампом и вице-президентом Камалой Харрис".

Разведка США обвиняет правительство Кубы в операции, направленной на продвижение кандидатов, которые, по его мнению, будут способствовать улучшению отношений с островом, например, путем ослабления экономических санкций.

Иран, как утверждается в материале АР, выступает против переизбрания Трампа, поскольку считает, что он, "скорее всего, усилит напряженность в отношениях между Вашингтоном и Тегераном", предпочитая кандидатуру Харрис.

СМИ отмечают, что все четыре страны отвергают обвинения во вмешательстве в выборы.