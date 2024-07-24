Нетаньяху призвал США быстрее поставлять оружие Израилю

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - США следует ускорить поставки вооружения Израилю, заявил в среду израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

"Ускорение американской военной помощи может значительно приблизить завершение боевых действий в Газе и помочь предотвратить более масштабный конфликт на Ближнем Востоке", - сказал он в ходе выступления в Конгрессе США.

"Мы завершим эту работу быстрее, если вы ускорите передачу нам необходимых для ее выполнения инструментов", - добавил Нетаньяху. Он отметил, что такую же аналогию с работой и инструментами приводил во время второй мировой войны Уинстон Черчилль, когда просил у США военную помощь.

В своем выступлении Нетаньяху также подчеркнул, что Израиль должен сохранить контроль над безопасностью в секторе Газа после завершения там военной операции.

"В день, когда мы победим ХАМАС, может появиться новая Газа. Мое видение того дня - демилитаризованная и дерадикализованная Газа. Израиль не хочет направлять в Газу своих поселенцев, но на обозримое будущее мы должны сохранить там контроль над безопасностью", - заявил Нетаньяху.

Он отметил, что это необходимо, чтобы предотвратить "возрождение террора" и обеспечить отсутствие угрозы Израилю со стороны анклава.

По словам Нетаньяху, в секторе Газа должна быть гражданская администрация, управляемая палестинцами, которые "не хотят уничтожить Израиль".