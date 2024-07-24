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В Вашингтоне прошли протесты против политики Нетаньяху

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Рядом с Конгрессом США прошли акции протеста во время выступления там премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщают американские СМИ.

Обострение палестино-израильского конфликта

Недалеко от здания Капитолия произошли столкновения протестующих с полицией. The Washington Post сообщает, что полицейские применили перцовый газ.

По данным газеты, в Вашингтоне собрались тысячи пропалестинских демонстрантов.

Примерно 200 протестующих собрались у посольства США в Израиле, они держат плакаты, призывающие заключить сделку по освобождению заложников, а также называющие Нетаньяху "врагом Израиля".

Ранее более полусотни конгрессменов, в основном - демократов, ранее сообщали о своих планах пропустить речь Нетаньяху в знак несогласия с действиями Израиля в секторе Газа.

Среди гостей в зале присутствует предприниматель и миллиардер Илон Маск. Как отмечают СМИ, вице-президент США и возможный кандидат в президенты от демократической партии Камала Харрис пропускает речь Нетаньяху, за что ее раскритиковали некоторые республиканцы. Кандидат на пост вице-президента от республиканцев Джей Ди Вэнс также отсутствует.

В своей речи Нетаньяху заверял, что действия израильских военных в Газе - правильные. Он предостерег конгрессменов от Ирана и поблагодарил Конгресс за поддержку Израиля.

Также Нетаньяху предположил, что интересы Израиля и США на Ближнем Востоке совпадают. Участников протестов против Израиля в США он назвал "полезными идиотами, помогающими Ирану".

24 июля Нетаньяху встретится с Харрис и президентом США Джо Байденом, а 26 июля - с экс-президентом США Дональдом Трампом.

Вашингтон США Израиль Биньямин Нетаньяху Капитолий Камала Харрис
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