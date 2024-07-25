Мнения республиканцев и демократов в Конгрессе США о речи Нетаньяху разделились

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Выступление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Конгрессе США вызвало неоднозначную реакцию.

Демократы, десятки из которых бойкотировали выступление, раскритиковали Нетаньяху за неспособность адекватно объяснить, как он собирается положить конец войне в Газе и вернуть домой примерно 116 заложников, все еще удерживаемых ХАМАС в плену.

Бывший спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, которая призвала Нетаньяху уйти в отставку и не присутствовала на выступлении в среду, заявила, что его обращение "было, безусловно, худшим выступлением любого иностранного высокопоставленного лица, приглашенного и удостоенного чести выступить перед Конгрессом США".

"Семьи просят о заключении соглашения о прекращении огня, которое вернет заложников домой, и мы надеемся, что премьер-министр потратит свое время на достижение этой цели", - говорится в ее заявлении.

В свою очередь, сенатор Крис Мерфи заявил: "Эта речь, как я и ожидал, стала ударом как по американо-израильским отношениям, так и по борьбе с ХАМАС".

Демократы, в том числе лидер сенатского большинства Чак Шумер, обвинили Нетаньяху в затягивании войны в Газе ради собственного политического выживания.

Член Палаты представителей Джерри Надлер назвал речь Нетаньяху "в корне нечестной".

"Он говорит, что хочет мира, но его политические интересы заключаются в том, чтобы война продолжалась как можно дольше", - сказал Надлер телеканалу MSNBC после выступления Нетаньяху.

Член Палаты представителей Рашида Тлаиб сказала, что аплодисменты в честь израильского лидера были "отвратительными", а сенатор Берни Сандерс назвал израильского лидера после выступления "лжецом".

Тем временем республиканцы высоко оценили речь, указав на комментарии Нетаньяху, призывающие к единству против Ирана и заявление о том, что "Израиль всегда будет оставаться незаменимым союзником Америки".

Сенатор Линдси Грэм сказал The Hill, что речь Нетаньяху была "эпической ".

Член Палаты представителей Энди Барр сказал, что Нетаньяху отметил, что "поддержка и защита Израиля - это дело Соединенных Штатов и американского народа".

"Наши интересы полностью совпадают", - сказал он. По его мнению, протестующие против Нетаньяху "не ведают, что творят", "они защищают зло".

Сенатор Дэн Салливан выступление Нетаньяху "невероятным" и "одним из самых сильных выступлений, которые я когда-либо видел".

"Иран является источником хаоса на всем Ближнем Востоке. Иран является нашим объявленным врагом, как упомянул премьер-министр и напомнил нам, американцам, а Израиль находится на Ближнем Востоке и ведет борьбу с Ираном", - отметил он.