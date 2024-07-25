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Экоактивисты прервали работу аэропорта Франкфурта, приклеив себя к ВПП

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Аэропорта Франкфурта утром прервал работу из-за проникновения экоактивистов из движения "Последнее поколение" на взлетно-посадочную полосу.

"Более 50 авиарейсов, летевшие во Франкфурт, пришлось направить в другие аэропорты из-за акции протестующих, которые приклеили себя ко взлетно-посадочной полосе", - сообщила в соцсети Х служба слежения за авиасообщением Flightradar, добавив, что число рейсов, которые не могут приземлиться, увеличивается.

Представитель полиции, работающий в аэропорту, сказал Frankfurter Allgemeine Zeitung, что экоактивисты, проникшие на территорию аэропорта через дыру в заборе, вывели из строя все четыре взлетно-посадочных полосы. С 7 утра по местному времени их начали поочередно отклеивать.

"Количество рейсов, которые не могут приземлиться во Франкфурте, растет", - отмечается в сообщении.

Накануне аналогичная акция состоялась в аэропорту "Кельн-Бонн", который также был вынужден остановить работу.

Экоактивисты из движения "Последнее поколение" распространили тогда заявление для прессы, в котором содержалось требование к правительству Германии оказать содействие разработке и подписанию юридически обязывающего международного соглашения, регулирующего постепенный отказ от нефти, газа и угля к 2030 году.

Они предупредили, что подобные гражданские протесты запланированы в аэропортах и других стран, в частности Великобритании, Австрии, Нидерландов, Швейцарии, Канады, США и Норвегии.

Франкфурт Кельн Германия Последнее поколение
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