Аэропорт "Кельн-Бонн" приостановил работу из-за акции экологов

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Активисты из экологической группировки "Последнее поколение" в среду прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта "Кельн-Бонн" в Германии, после чего он приостановил отправку и прием рейсов.

"Посторонние люди в среду проникли в зону безопасности аэропорта "Кельн-Бонн", вылеты и прием рейсов приостановлены из-за полицейской операции", - цитирует агентство EFE выдержку из сообщения руководства аэропорта.

Между тем, "Последнее поколение" распространило заявление для прессы, в котором содержится требование к правительству Германии оказать содействие разработке и подписанию юридически обязывающего международного соглашения, регулирующего постепенный отказ от нефти, газа и угля к 2030 году.

Активисты предупредили, что в эту среду "подобные мирные гражданские протесты" запланированы в аэропортах и других стран, в частности Великобритании, Австрии, Нидерландов, Швейцарии, Канады, США и Норвегии.