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Полиция задержала экоактивистов, сорвавших работу аэропорта во Франкфурте

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Полиция франкфуртского аэропорта поместила в предварительное заключение восьмерых активистов экологического движения "Последнее поколение", которые ранее в четверг прорвались на взлетно-посадочную полосу, из-за чего аэропорт приостанавливал работу примерно на два часа.

"Расследованием займется полиция федеральной земли Гессен", - сообщил агентству ЭФЭ представитель аэропорта.

К настоящему времени акция "Последнего поколения" привела к отмене 140 рейсов из 1,4 тыс., запланированных на четверг.

Аэропорт Франкфурта является самым крупным и самым загруженным в Германии.

Министр транспорта Германии Фолькер Виссинг, комментируя ситуацию, заявил, что "активисты намеревались нанести максимальный ущерб, и реагировать на это преступное деяние следует с максимальной суровостью".

Накануне аналогичная акция состоялась в аэропорту "Кельн-Бонн", который также был вынужден приостанавливать работу.

Экоактивисты из движения "Последнее поколение" распространили тогда заявление для прессы, в котором содержалось требование к правительству Германии оказать содействие разработке и подписанию юридически обязывающего международного соглашения, регулирующего постепенный отказ от нефти, газа и угля к 2030 году.

Они предупредили, что подобные гражданские протесты запланированы в аэропортах и других стран, в частности Великобритании, Австрии, Нидерландов, Швейцарии, Канады, США и Норвегии.

Франкфурт Германия Последнее поколение
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