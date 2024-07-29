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Германия передала Украине 21 тысячу боеприпасов для ЗСУ GEPARD

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Германия передала Украине 21 тысячу боеприпасов для зенитных самоходных установок GEPARD и 10 беспилотных надводных аппаратов, сообщает сайт правительства ФРГ.

Кроме того, Берлин совместно с Копенгагеном направил Киеву восемь танков Leopard 1 A5.

Leopard 1 был основным боевым танком Германии до 1980-х годов. Он производился с 1965 по 1984 год, стоял на вооружении ФРГ до 2010 года.

Берлин также предоставил Киеву две бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 2, 10 наземных радиолокационных станций и около 25 тысяч шлемов.

Германия Украина Дания Leopard 1 Gepard
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