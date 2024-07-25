Представители ХАМАС назвали речь Нетаньяху в Конгрессе США "ложью"

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Члены палестинского движения ХАМАС раскритиковали речь премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Конгрессе США, назвав ее "ложью".

В заявлении ХАМАС говорится, что сообщения Нетаньяху в Конгрессе об активизации усилий по освобождению заложников из Газы являются "чистой ложью и вводят в заблуждение израильское, американское и мировое общественное мнение".

Как отметили в ХАМАС, "безосновательная пропаганда" Нетаньяху используется в качестве "предлога для совершения зверских преступлений против женщин, детей и пожилых людей в Газе".

"Он был тем, кто сорвал все усилия по прекращению войны и достижению соглашения об освобождении заложников, несмотря на продолжающиеся усилия посредников из числа братьев в Египте и Катаре ", - говорится в заявлении ХАМАС.