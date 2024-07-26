Израиль усиливает давление на США для ускорения поставок необходимого оружия

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Израиль усиливает давление на администрацию президента США Джо Байдена и законодателей Конгресса, чтобы ускорить получение разрешения на поставки оружия, сообщает Politico со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, израильские представители в среду после выступления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Конгрессе США передали законодателям список систем вооружения, поставки которых хотят ускорить.

Как отмечают собеседники издания, Израиль заинтересован в том, чтобы получить немедленное одобрение от нынешней администрации, которая последовательно поддерживает его военные цели как против ХАМАС, так и против "Хезболлы".

По словам осведомленного источника, этот список не связан с поставкой 2000-фунтовых бомб, которую администрация Байдена задержала в мае из-за опасений, что они могут быть использованы против мирных жителей в городе Рафах в секторе Газа.

Вместо этого в списке рассматриваются другие системы, но какие именно - собеседники издания не уточнили.

Председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол сообщил, что главы комитетов Палаты представителей по иностранным делам и сената по международным отношениям дали неофициальное согласие на передачу вооружения.

"Все четыре стороны подписали соглашение об этих семи системах вооружения, и после этого, как показывает наш опыт работы с Израилем, особенно в чрезвычайных ситуациях, у нас будет официальное уведомление, которое мы подпишем, и тогда оружие можно будет поставлять", - сказал Маккол.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что темпы передачи вооружения из США Израилю можно назвать рекордными.

"Если говорить о нашей помощи в сфере безопасности, то она поступала с рекордной скоростью", - заявил он на пресс-конференции в Пентагоне, отвечая на просьбу прокомментировать призыв премьера Нетаньяху ускорить передачу вооружений.

В среду Нетаньяху, выступая в Конгрессе США, призвал Вашингтон быстрее передавать его стране оружие.

"Ускорение американской военной помощи может значительно приблизить завершение боевых действий в Газе и помочь предотвратить более масштабный конфликт на Ближнем Востоке", - сказал он.

"Мы завершим эту работу быстрее, если вы ускорите передачу нам необходимых для ее выполнения инструментов", - добавил Нетаньяху.