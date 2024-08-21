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Президент Чехии призвал убедить Россию и Украину начать переговоры

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Президент Чехии Петр Павел считает необходимым убедить Украину и Россию начать переговоры по урегулированию, в этом, по его мнению, могут оказать содействие, в частности, США и Китай. Он заявил об этом изданию Novinky.

"Необходимо достаточно сил, чтобы убедить обе стороны в том, что политических целей нельзя достичь военными мерами. Это может произойти в нынешнем году или в следующем, или через несколько лет. Из горячей фазы конфликт может превратиться в замороженный, а он может длиться годами", - сказал он.

"Я больше склонен полагать, что в течение нескольких лет обе стороны поймут, что продолжать конфликт невозможно, и пройдут переговоры. Существенный вклад в это могли бы внести США или Китай", - добавил президент.

Комментируя позицию Евросоюза, он отметил, что несмотря на то, что ЕС является крупной экономической и политической силой, он не справится с этой задачей в одиночку. По его словам, необходим единый подход с США и другими "демократическими странами мира".

Петр Павел заявил, что Чехия намерена и далее продолжать поддерживать Украину, в частности посредством пражской инициативы о поставках вооружений.

"С февраля нам удалось заключить контракты на поставку 500 тыс. единиц боеприпасов. До конца года Украина ежемесячно будет получать от 80 до 100 тысяч штук. Если конфликт продолжится, то и в будущем году мы сможем продолжить поставки боеприпасов", - подчеркнул он.

Китай США Евросоюз Украина Чехия Петр Павел
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