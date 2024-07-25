Трамп заявил, что демократы жестко вынудили Байдена выйти из президентской гонки

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты от Республиканской партии США Дональд Трамп в четверг заявил, что ведущие представители Демократической партии действовали жестко, чтобы вынудить президента США Джо Байдена отказаться от попытки переизбрания.

"Я думаю, что это был своего рода госпереворот. Они не хотели, чтобы он участвовал в выборах. Его показатели в опросах были плохими, они думали, что он проиграет. Они подошли к нему и сказали: "Ты не можешь выиграть эту гонку", - сказал Трамп в эфире телеканала Fox News.

Он отметил, что, согласно его источникам, многие демократы заверяли Байдена, что хорошо к нему относятся. "Но точно знаю, что за кулисами они были с ним жесткими", - сказал Трамп.

"Я знаю много людей на другой стороне (на стороне демократов - ИФ). И знаю: они вынудили его выйти из гонки. Речь идет о Пелоси (бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси), Обаме (экс-президент США Барак Обама) и о других людях, которых вы видите по телевизору", - добавил он.

Байден 21 июля объявил, что покидает президентскую гонку, однако продолжит выполнять свои обязанности президента и призвал Демократическую партию выдвинуть кандидатом в президенты Камалу Харрис. Позднее она заручилась поддержкой достаточного количества делегатов, чтобы стать кандидатом в президенты США от демократов.

Национальный комитет Демократической партии США объявил, что планирует выдвинуть кандидата в президенты к 7 августа.

Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года.