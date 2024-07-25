Трамп раскритиковал обращение Байдена к нации, назвав его очень "плохим"

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал выступление президента Джо Байдена в Овальном кабинете в среду вечером.

"Речь мошенника Джо Байдена в Овальном кабинете была едва понятной и очень плохой!", - написал Трамп в своем телеграм-канале.

По его мнению, Байден и "лживая" Камала Харрис являются "большим позором для Америки".

"Такого времени еще никогда не было", - добавил экс-президент США.