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Штаб Трампа требует, чтобы Харрис не использовала собранные Байденом средства

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Предвыборный штаб Дональда Трампа подал жалобу в Федеральную избирательную комиссию США на то, что предвыборный фонд выбывшего из гонки президента Джо Байдена достался вице-президенту Камале Харрис, сообщает CNN.

В жалобе утверждается, что " это тонко завуалированный взнос в размере $91,5 млн от одного кандидата в президенты другому".

"Камала Харрис пытается похитить $91,5 млн, оставшиеся от предвыборной кампании Джо Байдена. Это наглый захват денег, который стал бы самым крупным взносом и крупнейшим нарушением в истории федерального закона об избирательных кампаниях", - говорится в документе.

Телеканал считает маловероятным, что "комиссия предпримет какие-либо действия до дня выборов, учитывая низкие темпы решения вопросов".

Дональда Трамп Джо Байден Камала Харрис выборы президента США
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