Харрис заявила, что Израилю и ХАМАС следует прекратить огонь

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Вице-президент США Камала Харрис считает, что пришло время заключить соглашение о прекращении огня в секторе Газа и освобождении израильских заложников.

"В переговорах наметился обнадеживающий прогресс в достижении соглашения по этой сделке. И, как я только что сказала премьер-министру (Израиля Биньямину - ИФ) Нетаньяху, настало время завершить эту сделку", - заявила Харрис по итогам встречи с Нетаньяху в Белом доме.

По ее словам, "настало время положить конец этой войне и закончить ее таким образом, чтобы Израиль был в безопасности, все заложники были освобождены, страдания палестинцев в Газе прекратились".

Вице-президент в равной степени попыталась выразить свою позицию в поддержку права Израиля на существование и самооборону, а также свою "серьезную озабоченность" масштабами страданий палестинского гражданского населения.

"Я всегда буду следить за тем, чтобы Израиль был в состоянии защитить себя, в том числе от Ирана и поддерживаемых Ираном ополченцев, таких как ХАМАС и "Хезболла", - отметила она.

"Я говорила это много раз, но стоит повторить: Израиль имеет право защищать себя, но важно то, как он это делает", - подчеркнула вице-президент.

Харрис назвала происходящее в Газе в последние девять месяцев "разрушительным". "Мы не можем смотреть сквозь пальцы на эти трагедии. Мы не можем позволить себе оставаться равнодушными к страданиям, и я не буду молчать", - добавила она.

Вице-президент также поддержала идею создания двух государств, назвав ее "единственным путем, который гарантирует, что Израиль останется безопасным еврейским и демократическим государством, и который позволит палестинцам, наконец, обрести свободу, безопасность и процветание, которых они по праву заслуживают".