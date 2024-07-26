Байден заявил Нетаньяху о необходимости скорейшего завершения сделки с ХАМАС

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху обсудил события в секторе Газа и продолжающиеся переговоры о прекращении огня и освобождении заложников, сообщает Белый дом.

"Президент Байден заявил о необходимости устранить оставшиеся пробелы, завершить сделку как можно скорее, вернуть заложников домой и добиться окончательного прекращения войны в Газе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что президент США затронул "гуманитарный кризис в Газе, необходимость устранения любых препятствий на пути доставки помощи и восстановления основных услуг для нуждающихся", а также "критическую важность защиты жизней гражданского населения во время военных операций".

Байден подтвердил твердую приверженность США безопасности Израиля перед лицом угроз со стороны Ирана, ХАМАС, "Хезболлы" и хуситов.

Отдельно Байден и Нетаньяху провели встречу с членами семей американцев, находящихся в заложниках у ХАМАС.

Как сообщает телеканал CNN, после встречи с Байденом и Нетаньяху некоторые участники выразили оптимизм в отношении перспектив скорого достижения соглашения.

При этом портал Walla отмечает, что Нетаньяху заверил членов семей заложников ХАМАС, что он не откладывает сделку.

"Я ничего не откладываю. Обновленное предложение для ХАМАС будет опубликовано в течение двух дней", - цитирует Нетаньяху издание.

Тем временем высокопоставленный представитель администрации Байдена заявил телеканалу CNN, что на данный момент США не верят, что Нетаньяху откладывает заключение соглашения о прекращении огня и освобождении заложников, и считают, что на фоне продолжающихся переговоров достигнут прогресс.

"Мы ближе, чем когда-либо", - сказал один высокопоставленный чиновник администрации.

Многочисленные источники телеканала подчеркнули, что пока не ожидается никаких серьезных заявлений о заключении соглашения.