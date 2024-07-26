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Фрегат "Адмирал Горшков" прибыл в Алжир

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Отряд кораблей Северного флота во главе с фрегатом "Адмирал флота Советского Союза Горшков" совершил деловой заход в порт Оран Алжирской народной демократической республики, сообщает пресс-служба флота в пятницу.

"Вместе с фрегатом деловой заход выполнил средний морской танкер "Академик Пашин". Визит российских моряков продлится несколько дней", - сказано в сообщении.

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По данным флота, экипажи фрегата и судна обеспечения планируют принять участие в протокольных мероприятиях, отдохнуть на берегу после трансатлантического перехода, пополнить запасы пресной воды и продовольствия.

Дальний поход фрегата "Адмирал Горшков" начался 17 мая. За это время фрегат преодолел более 13 тыс. морских миль, совершил заходы в порт Гавана Республики Куба и в порт Ла-Гуайра Боливарианской Республики Венесуэла, сообщает пресс-служба.

"Основные задачи похода - демонстрация флага и обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах дальней океанской зоны", - сказали во флоте.

"Адмирал Горшков" - современный многоцелевой корабль. По официальным данным, он вооружен гиперзвуковыми ракетами "Циркон" (Реутовское НПО машиностроения, корпорация "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ). Также среди основного ударного вооружения фрегата - крылатые ракеты "Калибр" (концерн "Алмаз-Антей").

Адмирал Горшков Алжир
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